Col finto messaggio di Poste info gli ripuliscono il conto corrente condannato l' autore della truffa

Per la giovane vittima la magra consolazione di veder condannato chi lo ha raggirato ma, difficilmente, potrà tornare in possesso di tutti i suoi risparmi La soddisfazione di aver visto condannare il truffatore che gli ha ripulito il conto corrente, quasi 10mila euro il bottino, farà fatica a compensare il fatto che la vittima, un 25enne di Misano, difficilmente rivedrà tutti i suoi risparmi. Il giovane, nel dicembre del 2022, si era visto arrivare sul cellulare il famigerato messaggio di “Poste info” che lo invitava a collegarsi a un link di un sito del tutto simile a quello ufficiale di Poste italiane ed accedere al proprio conto con username e password. Ingenuamente il ragazzo aveva eseguito e, immediatamente, era arrivato un secondo messaggio nel quale gli si chiedeva di inserire il saldo del conto corrente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

