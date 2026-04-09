Truffa del finto incidente sulla via Anticolana anziano raggirato per 50 euro

Le forze dell'ordine hanno ricevuto una segnalazione riguardante una truffa avvenuta sulla via Anticolana, nel nord della Ciociaria. Un anziano è stato avvicinato da un uomo che ha finto di aver avuto un incidente e, dopo averlo rassicurato, gli ha consegnato 50 euro. La dinamica si inserisce in un fenomeno diffuso di truffe legate a falsi incidenti stradali che si verificano nella zona.

Le strade del nord della Ciociaria tornano a essere teatro della famigerata truffa del finto incidente stradale. A farne le spese, nei giorni immediatamente precedenti le festività pasquali, è stato un automobilista anziano residente nella zona nord della provincia di Frosinone, incappato in un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Ex artigiano orafo 92enne raggirato dal "finto" carabiniere, svaligiato di 50 mila euroUn uomo di 92 anni raggirato nella maniera più vile, turbato nella serenità, colpito sulla fiducia nelle istituzioni e gettato nello sconforto. Il finto carabiniere, l’anziano raggirato e la trappola al supermercato: arrestato mentre mette in atto la truffa al telefonoLucca, 30 gennaio 2026 – La voce al telefono, l’urgenza costruita ad arte e la richiesta degli ori di famiglia. Temi più discussi: Truffa del finto incidente, automobilista sventa l'inganno e va dalla polizia locale; Tentata truffa del finto incidente sventata a Formigine grazie alla prontezza di una cittadina; Gubbio, truffa del finto incidente: 75enne raggirata a Colpalombo con audio falso della figlia; Tenta il colpo sulla Casilina ma viene scoperto: la carriera del truffatore finisce per 20 euro. CALUSO - Truffa del finto incidente, nonnina 85enne sventa il raggiro: balordo in fugaLo spiacevole episodio, per fortuna a lieto fine, è avvenuto prima di Pasqua in via Montello a Caluso, nel parcheggio dietro al liceo. Protagonista, in positivo, una pensionata ... quotidianocanavese.it Rieti, nuova allerta per le truffe: dagli acquisti in rete di pellet e cibo per animali alla tecnica del falso incidenteRIETI - Truffa del finto figlio con falso incidente, come nell’ultimo caso a Poggio Bustone. Stessa situazione, con piccole varianti, nei giorni scorsi a Torri in ... ilmessaggero.it Truffa ai danni del gestore termico: indagata una coppia Operazione della guardia di finanza di Giulianova - facebook.com facebook «Tari irregolare»: a Gambara circolano sms truffa a firma del Comune x.com