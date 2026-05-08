Orrore e violenza nella notte donna trovata a terra in casa priva di sensi e col volto tumefatto | sul posto carabinieri e ambulanze
Nella serata di ieri a Cantù, in via Baracca, sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze dopo aver riscontrato una donna priva di sensi e con il volto tumefatto all’interno di un’abitazione. Diversi residenti hanno assistito all’arrivo delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso intorno alle 22. La donna è stata poi trasportata in ospedale per le cure del caso.
Grande confusione ieri sera attorno alle 22 a Cantù, in via Baracca, dove diversi residenti hanno visto arrivare più pattuglie dei carabinieri e i mezzi di soccorso del 118 davanti a un’abitazione della zona.Secondo quanto è stato possibile ricostruire anche attraverso alcune testimonianze.🔗 Leggi su Quicomo.it
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