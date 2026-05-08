Orrore e violenza nella notte donna trovata a terra in casa priva di sensi e col volto tumefatto | sul posto carabinieri e ambulanze

Nella serata di ieri a Cantù, in via Baracca, sono intervenuti i carabinieri e le ambulanze dopo aver riscontrato una donna priva di sensi e con il volto tumefatto all’interno di un’abitazione. Diversi residenti hanno assistito all’arrivo delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso intorno alle 22. La donna è stata poi trasportata in ospedale per le cure del caso.

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Grande confusione ieri sera attorno alle 22 a Cantù, in via Baracca, dove diversi residenti hanno visto arrivare più pattuglie dei carabinieri e i mezzi di soccorso del 118 davanti a un’abitazione della zona.Secondo quanto è stato possibile ricostruire anche attraverso alcune testimonianze.🔗 Leggi su Quicomo.it Pride and Prejudice by Jane Austen - Audiobook | Volume 2, Chapters 11-19 Notizie correlate Si sente male al volante e accosta, donna di 50 anni trovata in auto priva di sensiANCONA – Malore improvviso alla guida oggi pomeriggio in via Conca, all’angolo con via Flaminia. Spavento a Roma in metro, donna riversa a terra priva di sensi: salvata da polizia e personale ATACUna donna è stata soccorsa d’urgenza a Roma dopo essere stata colta da malore sulla banchina della linea B della metropolitana Termini. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aiuto, mi hanno violentata. L’orrore nella casa in centro e la telefonata choc al 118; Filippo Dini: Alcesti attraversa l’orrore nello stesso percorso delle donne vittime di violenza; Orrore senza limiti: arrestato per brutali violenze su moglie e amante la voglio sfilettare; Orrore a Gioia Tauro: banda di giovani violenta persone vulnerabili. Porno, autoerotismo e violenza: i diari dell'orrore di Andrea SempioPornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e bloc notes. È questo uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di ... msn.com Orrore nell’Agrigentino: abusi su due sorelle per dieci anni, si va verso il processoInchiesta shock nell'Agrigentino: uomo di 45 anni accusato di violenze sessuali su due sorelle minorenni dal 2015. newsicilia.it Orrore a Tor Vergata: Ercole, il chihuahua gettato vivo tra i rifiuti, scatena la denuncia di LNDC lLNDC Animal Protection #giornaleinfocastelliromani #roma #torvergata - facebook.com facebook Ancora una volta un animale è stato condannato a vivere nell’orrore e nell’abbandono. Ad Alessandria, un cane è stato trovato segregato in un appartamento, legato a un termosifone, senza acqua né cibo, circondato da rifiuti ed escrementi. Una condizione di x.com