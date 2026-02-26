Spavento a Roma in metro donna riversa a terra priva di sensi | salvata da polizia e personale ATAC

Un episodio di emergenza si è verificato questa mattina in una stazione della metropolitana di Roma, quando una donna è crollata a terra priva di sensi. Il personale di servizio e le forze dell’ordine sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza e mettere in sicurezza la zona, garantendo un intervento immediato per la donna colpita da un malore.

Una donna è stata soccorsa d’urgenza a Roma dopo essere stata colta da malore sulla banchina della linea B della metropolitana Termini. L’intervento, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e ATAC, che hanno agito rapidamente per prestare aiuto e garantire la sicurezza dei viaggiatori. Il soccorso durante l’ora di punta Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in uno dei momenti di maggiore affluenza nella metropolitana della Capitale. L’attenzione degli agenti Antonio e Luigi, appartenenti alla sezione PolMetro della Questura di Roma, è stata attirata da un assembramento insolito di persone sulla banchina della linea B a Termini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

