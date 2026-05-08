Trofeo Calligaris a Trieste | record di 800 atleti al polo Bianchi

A Trieste si è tenuto il Trofeo Calligaris, con oltre 800 atleti presenti, stabilendo un record di partecipazione. La competizione si è svolta al polo Bianchi, attirando nuotatori di diverse età e livelli. Tra le protagoniste, una giovane nuotatrice ha battuto i tempi stabiliti da una nota campionessa nazionale. La manifestazione ha raggiunto numeri superiori rispetto alle edizioni passate, superando così le aspettative di un evento che festeggia il centenario.

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? Punti chiave Chi è la giovane nuotatrice che ha superato i tempi di Pellegrini?. Come ha fatto il trofeo a superare i numeri del centenario?. Quali atleti paralimpici della nazionale italiana gareggeranno a Trieste?. Perché questo evento segna un nuovo primato per il nuoto triestino?.? In Breve 31 società sportive e 2700 presenze gara partecipano al meeting triestino.. Alessandra Mao e Agata Maria Ambler rappresentano il Team Veneto in gara.. Alessandro Agosto e Margherita Sorini disputeranno le specialità paralimpiche al polo Bianchi.. L'evento supera i numeri del centenario della Triestina Nuoto registrati nel 2019.. Sabato 9 maggio 2026, il Centro Federale Polo Natatorio Bruno Bianchi di Trieste ospiterà la ventunesima edizione del Trofeo Romana Calligaris con l’impiego di oltre 800 atleti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trofeo Calligaris a Trieste: record di 800 atleti al polo Bianchi Notizie correlate Alla Bianchi torna il grande nuoto: ecco la XXI edizione del Trofeo Romana CalligarisQuesto weekend, sabato 9 e domenica 10 maggio, torna il Trofeo Romana Calligaris, giunto alla 21? edizione e organizzato dalla Triestina Nuoto... Leggi anche: Trofeo Appennini a Terni: record di atleti e oro per i locali Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Alla Bianchi torna il grande nuoto: ecco la XXI edizione del Trofeo Romana Calligaris; Nel weekend il 21° Trofeo Romana Calligaris. Al via 800 atleti. La startlist del 21° Trofeo Romana Calligaris. Al via circa 800 atleti.Alessandra Mao, Lorenzo Gargani, Agata Maria Ambler e Larbi Giacomini. Nel fine settimana in lunga presso Piscina Bruno Bianchi. nuoto.com N.S. Emilia trionfa al Trofeo Internazionale Romana Calligaris con 644 puntiGli atleti di N.S. Emilia vincono il Trofeo Internazionale Romana Calligaris a Trieste, superando Hydros USD Oderzo e Triestina Nuoto. Grandi prestazioni per gli atleti di N.S. Emilia, che domenica 10 ... ilrestodelcarlino.it Una due giorni che promette spettacolo e tanto divertimento Sabato 9 e domenica 10 maggio alla Piscina Bianchi torna il Trofeo Romana Calligaris, giunto alla 21 edizione e pronto ad ospitare oltre 800 iscritti Al via di un programma ricchissimo di ga - facebook.com facebook Torna la Philadelphia Junior Cup Presenti #Kalulu e #Calligaris x.com