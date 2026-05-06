Alla Bianchi torna il grande nuoto | ecco la XXI edizione del Trofeo Romana Calligaris

Questo fine settimana, il 9 e 10 maggio, si svolge la ventunesima edizione del Trofeo Romana Calligaris, un evento di grande nuoto organizzato dalla Triestina Nuoto Samer&Co. La competizione si tiene presso la piscina della Bianchi e vede la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge su due giorni consecutivi, con varie gare in programma per differenti categorie di età e livello.

Questo weekend, sabato 9 e domenica 10 maggio, torna il Trofeo Romana Calligaris, giunto alla 21? edizione e organizzato dalla Triestina Nuoto Samer&Co. Shipping con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. Il pubblico presente al Centro Federale - Polo Natatorio “Bruno Bianchi”, (si.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Il XXI Trofeo Gensini. Tutto il bello del calcioLo stadio Tanca è stato cornice del XXI Trofeo Gensini, nel weekend pasquale: due giornate di calcio, passione e sportività con protagonisti i... Presentata la XXI edizione del Festival dell’economia di TrentoSi terrà dal 20 al 24 maggio 2026 la 21esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, la manifestazione che, nella formula ideata nel 2022 dal... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Trieste affonda Roma ai rigori: 21 - 19 alla Bianchi; Luisito Bianchi, la Resistenza come resa alla Parola; Multiple: al Top Giannetti, Bianchi, Montin e Monfrini; Manuela Bianchi convocata d'urgenza a testimoniare dopo le dichiarazioni dell'amica, in aula il confronto tra le due. Centinaia di bambini hanno preso parte al lancio di palloncini bianchi in cielo, ciascuno accompagnato da un messaggio personale dedicato alla pace nel mondo - facebook.com facebook