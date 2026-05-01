Durante il Trofeo Appennini, svoltosi presso il Ciclopattinodromo R. Perona di Terni, sono stati registrati oltre quattrocento atleti partecipanti. La competizione ha visto coinvolti numerosi concorrenti provenienti da diverse regioni, con i locali che hanno conquistato una medaglia d’oro. L’evento ha attirato un’ampia partecipazione, rendendo questa edizione la più numerosa finora.

? Cosa sapere Oltre quattrocento atleti hanno gareggiato al Ciclopattinodromo R. Perona di Terni durante il Trofeo Appennini.. L'Euro Sport Club ha conquistato il quarto posto nella classifica generale tra le due tappe.. Oltre quattrocento atleti provenienti da ogni angolo della penisola hanno trasformato il Ciclopattinodromo ‘R. Perona’ di Terni nel fulcro del pattinaggio a rotelle durante le prime due giornate del Trofeo degli Appennini, registrando numeri senza precedenti. Il weekend dedicato alla velocità e alla gestione del fondo ha la città umbra accogliere una massa critica di competitor in un clima di festa, sotto un cielo limpido che ha accompagnato le sfide atletiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trofeo Appennini a Terni: record di atleti e oro per i locali

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