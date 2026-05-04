Maker Faire Rome 2026 | aperte le call per partecipare

Sono state aperte le iscrizioni per partecipare alla Maker Faire Rome 2026, che si terrà dal 23 al 25 ottobre presso il Gazometro Ostiense. La manifestazione rappresenta un appuntamento annuale dedicato all’innovazione e alla tecnologia, attirando creativi, startup, scuole, università, centri di ricerca e team provenienti da vari settori. La 14esima edizione si svolgerà nel quartiere Ostiense, offrendo uno spazio per presentare progetti e iniziative.

Dal 23 al 25 ottobre andrà in scena al Gazometro Ostiense la 14esima edizione di Maker Faire Rome l’evento dedicati all’innovazione e alla tecnologia occasione per creativi, startup, scuole, università, centri di ricerca e team multidisciplinari per presentare i propri progetti. E da oggi, lunedì.🔗 Leggi su Romatoday.it

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