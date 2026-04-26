Raid notturno ai distributori del latte | vandali ripresi dalle telecamere

Nella notte, alcuni individui hanno preso di mira i distributori automatici di latticini in piazza dei Poeti a Somaglia. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti di vandalismo e il furto avvenuto nei distributori. Nessuna persona è stata ancora identificata, e le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini per chiarire quanto accaduto. La zona è stata oggetto di recenti episodi simili.

Somaglia (Lodi), 26 aprile 2026 – Atti vandalici e furto ai distributori automatici di latticini in piazza dei Poeti a Somaglia. È quanto accaduto nella notte tra il 24 e il 25 aprile, quando tre ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre danneggiavano le strutture e sottraevano prodotti alimentari. Secondo quanto reso noto dal Comune, l’episodio si è verificato intorno all’1.30 del mattino del 25 aprile. Le immagini registrate dal sistema di sorveglianza installato nella piazza avrebbero immortalato chiaramente tre giovani intenti ad arrecare danni ai distributori presenti nell’area, per poi impossessarsi di alcuni generi alimentari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raid notturno ai distributori del latte: vandali ripresi dalle telecamere Notizie correlate Leggi anche: I ladri d’arte ripresi dalle telecamere: “Almeno 4 incappucciati. Raid notturno a colpo sicuro, gli allarmi erano spenti” Graffiti satanici a San Faustino, indentificati gli uomini ripresi dalle telecamereLa polizia rintraccia le persone immortalate in video, nel frattempo la rimozione dello scempio dalla chiesa richiederà interventi complessi a...