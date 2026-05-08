A Treviso sono state consegnate cinque medaglie dello Yad Vashem ai Giusti tra le nazioni. Tra i riconosciuti figurano tre cittadini locali, mentre i dettagli sulla loro azione restano riservati. I coniugi Campagnolo sono stati identificati come coloro che hanno nascosto una donna ebrea per venti mesi, mettendo a rischio la propria sicurezza. La cerimonia ha celebrato il loro gesto di solidarietà durante il periodo della persecuzione.

? Domande chiave Chi sono i tre trevigiani riconosciuti ufficialmente come Giusti tra le nazioni?. Come hanno fatto i coniugi Campagnolo a nascondere Esther per venti mesi?. Perché la ricerca dell'Istresco ha impiegato anni per ricostruire questi salvataggi?. Dove vive oggi l'unica sopravvissuta che porta il peso di quel ricordo?.? In Breve Ricerca Istresco avviata nel 2021 da Lucio De Bortoli e Francesca Meneghetti.. Salvatori Campagnolo e Bressan portano il totale Giusti a 29 nella provincia di Treviso.. Cerimonia con l'ambasciatore Jonathan Peled e la presidente Edda Fogarollo.. Diane Grunewald è l'unica sopravvissuta tra le vittime salvate a Carbonera e Montebelluna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso, onore ai Giusti: consegnate 5 medaglie dello Yad Vashem

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