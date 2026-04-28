La scommessa dello chef | Semplicità e prezzi giusti

Uno chef noto per il suo lavoro al Coco Loco e socio di uno stabilimento balneare a Marina di Ravenna' aprirà un nuovo ristorante in via Cesarea. La sua esperienza precedente include la chiusura di un locale dedicato alla cucina romana. L’apertura del ristorante avviene pochi giorni dopo questa conclusione, e si concentra su un’offerta di piatti semplici a prezzi accessibili. La novità riguarda anche la scelta di puntare sulla semplicità e sui costi contenuti.

Sarà Federico Gualtieri, storico chef del Coco Loco, oltre che socio dello stabilimento balneare di Marina di Ravenna’, ad aprire un nuovo ristorante in via Cesarea, dove pochi giorni fa ha concluso la sua avventura ‘Il Buon Gusto-La buona cucina romana da Franco’. ‘La mia idea - spiega Gualtieri - è aprire a metà ottobre. Il locale verrà rinnovato e a breve partiranno i lavori, ma rimarrà piccolo, sui quindici, venti coperti, oltre alla veranda. Così com’è adesso’. Nel frattempo lo chef concluderà la stagione nel bagno al mare, di cui rimarrà socio, ma dal prossimo inverno si occuperà a tempo pieno della sua nuova attività. "Mi dispiace molto lasciare la cucina del Coco Loco - racconta - dove ho iniziato nel 2003.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La scommessa dello chef: "Semplicità e prezzi giusti" Comment bien débuter en NASCAR Notizie correlate Leggi anche: Formazione e futuro della ristorazione: la visione dello chef Donato Carra La metamorfosi della melanzana: il segreto gourmet dello Chef Anglani? Cosa sapere Lo chef Francesco Anglani prepara una bruschetta con melanzane e pomodorini di Torre Guacesto.