La storia di Richard e la visita al museo di Yad Vashem

Richard, la cui storia è stata a lungo ignorata, è stata riscoperta nel momento in cui McMullan visitò il museo di Yad Vashem a Gerusalemme. La visita al museo ha portato alla luce dettagli che fino ad allora erano rimasti nascosti, cambiando la percezione sulla sua vicenda. Il museo di Yad Vashem ospita testimonianze e ricordi legati all’Olocausto, e in quel contesto la storia di Richard è tornata al centro dell’attenzione.

La storia di Richard è stata trascurata dal mistero dell'Olocausto fin quando McMullan non visitò il museo di Yad Vashem a Gerusalemme. Come racconta in 'Where the Angels Lived', Margaret ritrovò il cognome di sua madre negli archivi dei prigionieri deceduti nei campi di concentramento. Leggendo il nome 'Richard Engel de Janosi', si sentì in dovere di saperne di più. Richárd Engel de Jánosi nacque a Pecs, in Ungheria, il 31 luglio 1882. Era un ingegnere che nel 1944 divenne il proprietario dell'azienda di legname di famiglia, la Adolf Engel & Figli. Un giorno Richárd vide un'auto nera con svastiche sulle portiere parcheggiata davanti casa sua (oggi Rákáczi ut a Pécs).