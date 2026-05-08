Trento tir a zagzag sulla statale 12 | autista fermato con un tasso alcolemico 6 volte oltre il limit

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento, un autista di un camion è stato fermato dagli agenti di polizia mentre guidava in modo pericoloso, zigzagando sulla statale 12. Durante i controlli, gli agenti hanno rilevato un tasso alcolemico pari a sei volte il limite consentito. Nel veicolo è stato trovato un grande sacco riempito di bottiglie vuote di superalcolici, che sono state sequestrate.

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Dopo aver fermato il camion, che procedeva pericolosamente a zigzag, gli agenti di polizia hanno trovato un grande sacco pieno di bottiglie vuote di superalcolici. L'autista aveva un tasso alcolemico sei volte superiore rispetto ai parametri imposti dalla legge.🔗 Leggi su Fanpage.it

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