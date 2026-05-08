Trento tir a zagzag sulla statale 12 | autista fermato con un tasso alcolemico 6 volte oltre il limit

A Trento, un autista di un camion è stato fermato dagli agenti di polizia mentre guidava in modo pericoloso, zigzagando sulla statale 12. Durante i controlli, gli agenti hanno rilevato un tasso alcolemico pari a sei volte il limite consentito. Nel veicolo è stato trovato un grande sacco riempito di bottiglie vuote di superalcolici, che sono state sequestrate.

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Dopo aver fermato il camion, che procedeva pericolosamente a zigzag, gli agenti di polizia hanno trovato un grande sacco pieno di bottiglie vuote di superalcolici. L'autista aveva un tasso alcolemico sei volte superiore rispetto ai parametri imposti dalla legge.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Guida pericolosa sulla Domiziana: fermato 49enne con tasso alcolemico tre volte oltre il limite Guida pericolosa sulla Domiziana: fermato 49enne con tasso alcolemico oltre tre volte il limiteAncora un episodio di guida in stato di ebbrezza lungo la via Domiziana, arteria tra le più trafficate e delicate del litorale casertano. Aggiornamenti e dibattiti Trento, tir a zagzag sulla statale 12: autista fermato con un tasso alcolemico 6 volte oltre il limitDopo aver fermato il camion, che procedeva pericolosamente a zigzag, gli agenti di polizia hanno trovato un grande sacco pieno di bottiglie vuote di superalcolici ... fanpage.it Aveva bevuto sei volte più del consentito e sfrecciava a zigzag con un tir: ritirata la patenteIntercettato dalle forze dell'ordine sulla strada statale 12 un uomo di origini russe. Il veicolo è stato sequestrato ... rainews.it