Trento tir a zagzag sulla statale 12 | autista fermato con un tasso alcolemico 6 volte oltre il limit
A Trento, un autista di un camion è stato fermato dagli agenti di polizia mentre guidava in modo pericoloso, zigzagando sulla statale 12. Durante i controlli, gli agenti hanno rilevato un tasso alcolemico pari a sei volte il limite consentito. Nel veicolo è stato trovato un grande sacco riempito di bottiglie vuote di superalcolici, che sono state sequestrate.
Dopo aver fermato il camion, che procedeva pericolosamente a zigzag, gli agenti di polizia hanno trovato un grande sacco pieno di bottiglie vuote di superalcolici. L'autista aveva un tasso alcolemico sei volte superiore rispetto ai parametri imposti dalla legge.🔗 Leggi su Fanpage.it
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