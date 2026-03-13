Racket nel Foggiano | 150 euro di protezione e minacce

Nel Foggiano, un'indagine riguarda il racket che chiede 150 euro di protezione e minacce a chi lavora nel settore. La scomparsa di una giovane rumena di 21 anni ha portato le forze dell'ordine a concentrarsi su un traffico di esseri umani e attività illegali legate alla prostituzione nella zona. La vicenda ha suscitato attenzione sull’attività criminale in quella regione.

La scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, una giovane rumena di 21 anni, ha scatenato un’inchiesta complessa nel Foggiano che punta direttamente verso le reti della prostituzione. Le indagini si sono concentrate su un uomo albanese accusato di minacce e richieste di denaro, mentre i soccorsi continuano a perlustrare la zona dove sono stati ritrovati il giubbotto e il telefono della vittima. Non ci sono notizie sulla ragazza dal pomeriggio del 2 marzo, undici giorni fa, ma gli investigatori hanno già raccolto elementi cruciali grazie alla denuncia dettagliata presentata dalla sua amica convivente. La narrazione dei fatti rivela un quadro preoccupante di sfruttamento e coercizione in una regione agricola del sud Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Racket nel Foggiano: 150 euro di protezione e minacce Articoli correlati Puglia, maltempo: allerta temporali, nel foggiano anche neve a quote collinari Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Famiglia nel bosco, minacce alla giudice Cecilia Angrisano dopo l'ordinanza: rafforzata la protezioneDopo le minacce da lei ricevute in relazione al caso della famiglia nel bosco, è stato deciso di aumentare la vigilanza nei confronti di Cecilia... Una raccolta di contenuti su Racket nel Foggiano 150 euro di... Temi più discussi: Ragazza scomparsa nel Foggiano, si indaga sul racket della prostituzione; Foggia, ragazza scomparsa: si indaga su racket prostituzione; Elena sparita nel nulla: la pista del racket della prostituzione. Avvicinata da albanese vicino svincolo per Manfredonia. Ragazza scomparsa nel Foggiano, si indaga sul racket della prostituzioneSi starebbero concentrando anche sul racket della prostituzione le indagini sulla scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo. ansa.it Ragazza scomparsa da 11 giorni in Puglia, si indaga sul racket della prostituzioneRagazza scomparsa in Puglia, s'indaga sul racket della prostituzione. Si starebbero concentrando anche sul racket della prostituzione le ... msn.com IL PROVVEDIMENTO | Nel mirino del racket i lavori per il centro storico di Spezzano Albanese e la ricostruzione della scuola dell’infanzia di San Lorenzo del Vallo facebook L’inchiesta sul presunto racket delle case INPS tra Magliana e Trullo, con 18 indagati e decine di appartamenti coinvolti, conferma gli allarmi che da tempo arrivano dai cittadini. x.com