Incidenti stradali nel Foggiano | si aggrava il bilancio delle vittime della strada sei morti in due mesi

Nel Foggiano, negli ultimi due mesi, sei persone sono morte in incidenti stradali. Le ultime due vittime sono state registrate tra il 5 e il 6 marzo, entrambe in meno di 24 ore. Questi episodi hanno portato nuovamente l’attenzione sulla sicurezza delle strade provinciali e statali della zona. La situazione ha suscitato preoccupazione tra residenti e autorità locali.

Le vittime avevano 25, 31, 50, 65, 72 e 76 anni: si chiamavano Simone Raucea, Luigi Martorelli, Florin Ion, Lello Risolo, Matteo Fiore e Generosa Guerrieri Le ultime due vite spezzate sulle strade della Capitanata in meno di 24 ore, tra il 5 e il 6 marzo, hanno inevitabilmente riacceso il dibattito sulla sicurezza delle arterie provinciali e statali. Le vittime si chiamavano Florin Ion, classe 1976 dipendente di Capobianco, e Matteo Fiore di Foggia ma originario di Rignano Garganico. Il cinquantenne ha trovato la morte alla periferia del capoluogo dauno, in via Mare, sulla strada provinciale 73, quando con il suo Fiorino è finito fuori strada ed è morto durante la corsa in ospedale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

