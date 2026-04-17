A Palermo si è tenuto un evento presso la Facoltà Teologica di Sicilia, che ha coinvolto figure di rilievo nel campo civile e religioso. Durante l’incontro, si è parlato di Piersanti Mattarella e del suo ruolo nel magistero sociale, con un focus sul suo contributo come testimone. L’appuntamento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e religiosi, creando un momento di confronto tra fede e impegno civico.

Presso la Facoltà Teologica di Sicilia si è svolto un incontro dal forte impatto civile e religioso, dedicato alla figura di Piersanti Mattarella e al suo contributo innovativo sul magistero sociale dei testimoni. Durante il convegno, l’arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, ha offerto una riflessione profonda sulla natura del messaggio del Pontefice, sottolineando come Papa Leone non agisca con le modalità tipiche di un leader quando si confronta con il Presidente degli Stati Uniti, ma intervenga come un disarmato annunciatore delle Beatitudini e testimone del Vangelo. La difesa dei vulnerabili e la missione della Chiesa. Il discorso pronunciato da Monsignor Lorefice ha messo in luce una visione teologica centrata sulla preferenza divina per le categorie più fragili della società.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lorefice e Mattarella: il dialogo tra fede e impegno civile a Palermo

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