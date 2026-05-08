Il piano economico per l’ingresso dell’Nba in Europa è stato aggiornato dopo aver incontrato più di 120 potenziali investitori. Sono stati annunciati tre miliardi di investimenti, nessuna perdita prevista e premi di risultato. Questa pianificazione fa parte delle strategie messe in atto per sviluppare il progetto e coinvolgere i partner finanziari interessati all’iniziativa.

Un investimento da tre miliardi di dollari per capire quanto l’Nba fa sul serio, come la rinuncia ad intascare profitti nella fase di lancio. Le eventuali perdite finanziare dei club nel periodo iniziale ripianate, in modo che i gruppi di investimento possano concentrarsi sulla crescita della franchigia. E un sistema di premi e incentivi che facciano sì che le franchigie incassino soldi a prescindere fin dal primo anno di esistenza della lega. È parte del modello di business migliorato che Nba e Fiba hanno presentato agli oltre potenziali 120 investitori nella lega europea, secondo quanto riferito alla Gazzetta dello Sport da fonti vicine alla situazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre miliardi di investimenti, niente perdite e premi di risultato: il business plan di Nba Europe

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