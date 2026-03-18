Oggi si parla di Milan, con particolare attenzione alla lite tra Leao e Pulisic. Sono stati delineati anche i possibili destini di tre calciatori e si annuncia un derby milanese per NBA Europe. Le ultime notizie riguardano il retroscena di Lazio-Milan con Leao coinvolto, oltre ai nomi in corsa per l’attacco della prossima stagione.

Nella giornata di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. I principali temi del giorno sono legati a un retroscena di Lazio-Milan, la sfida tra nerazzurri e rossoneri per NBA Europe, ma anche tanto mercato con il futuro di tre giocatori in bilico. E poi le ultime sull'attaccante del Diavolo per il prossimo anno. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, mamma mia. Sempre la stessa cosa". Così Rafael Leao dopo essere stato sostituito da Massimiliano Allegri nel secondo tempo di Lazio-Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la rabbia di Leao verso Pulisic. Delineato il futuro di tre giocatori. Derby milanese per NBA Europe

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