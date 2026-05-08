Tre arresti cocaina e pistola | stop asse dello spaccio

Nella giornata del 6 maggio 2026, la polizia di Stato ha effettuato tre arresti in un'operazione che ha portato al sequestro di cocaina e di una pistola. L'intervento ha svelato un’organizzazione di spaccio attiva tra il territorio imolese e la provincia di Ravenna, interrompendo così un’attività criminale radicata nella zona. Sono state inoltre recuperate sostanze stupefacenti e armi da fuoco.

Un’operazione della polizia di Stato ha scardinato, nella giornata del 6 maggio 2026, una rete di spaccio radicata tra il territorio imolese e la provincia di Ravenna. L'indagine, coordinata dal commissariato di Imola, ha portato all’arresto di tre cittadini albanesi e al sequestro di poco meno.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Catania, due arresti e 90 chili di cocaina sequestrata

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