arrestato il pendolare dello spaccio con tre etti e mezzo di cocaina riforniva il mercato anconetano

Un uomo è stato arrestato con tre etti e mezzo di cocaina mentre riforniva il mercato di Ancona. Secondo le indagini, si spostava quotidianamente dall’Umbria per distribuire la droga nella zona, attraversando regioni diverse per portare avanti l’attività di spaccio. Le forze dell’ordine hanno intercettato i suoi spostamenti e fermato l’uomo durante uno dei suoi viaggi.

Il pendolare della droga: dall’Umbria ad Ancona tutti i giorni per spacciare. I suoi viaggi di ‘piacere’ sono stati bruscamente interrotti dal blitz della squadra mobile della questura di Ancona che hanno fermato e arrestato Jurgen Keneta, 30 anni, di origini albanesi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso complessivamente di quasi tre etti di cocaina, suddivisi in 343 dosi termosaldate. Un ammontare di particolare rilievo e non a caso oltre alla droga gli inquirenti hanno rinvenuto e sequestrato anche circa 7mila euro in contanti, sicuro provento dello spaccio. La particolarità dell’operazione, andata avanti per settimane prima del blitz, è la territorialità delle operazioni: Keneta riforniva pressoché esclusivamente il territorio anconetano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

