Choc ai giardini morto un uomo colto da malore

Oggi pomeriggio, intorno alle 14:30, ai giardini di Camerano, un uomo di circa 65 anni ha avuto un malore che si è trasformato in arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La vittima è stata dichiarata deceduta poco dopo l’arrivo delle ambulanze. La polizia ha avviato le verifiche per accertare le cause dell’evento.

CAMERANO – Il dramma si è consumato attorno alle 14,30 ai giardini di Camerano. Un uomo, di circa 65 anni, ha accusato un malore andando in arresto cardiocircolatorio. Vista la gravità della situazione, si è subito cercato di rianimarlo con l’ausilio di un defibrillatore in attesa dell’arrivo dei.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Colto da malore, 66enne trovato morto in casaTragico ritrovamento nel pomeriggio di ieri, sabato 7 febbraio 2026, a Mortegliano. Leggi anche: Colto da un malore durante un'escursione: morto un 53enne Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Aggressione in centro a Massa, 47enne muore sotto gli occhi del figlio di 11 anni; Omicidio Massa, 47enne morto dopo aggressione del branco, aveva chiesto di non gettare bicchieri contro una vetrina - VIDEO.