Travolta sulle strisce pedonali morì dopo tre settimane di agonia chiesto rinvio a giudizio per l' automobilista

Lo scorso 2 dicembre, una donna di 68 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali a Santarcangelo. Dopo l'incidente, avvenuto l’8 novembre, è rimasta in ospedale per tre settimane prima di perdere la vita. Nei confronti dell’automobilista coinvolto è stato chiesto un rinvio a giudizio. La vittima aveva attraversato la strada quando è stata investita.

Il dramma si era consumato lo scorso 2 dicembre quando Rosalba Paola Beiletti, la 68enne che l'8 novembre dello stesso anno era stata travolta a Santarcangelo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Residente a Cesena, ma di origini torinesi, era deceduta dopo quasi un mese di.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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