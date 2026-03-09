Ragazza di 16 anni travolta sulle strisce pedonali all' uscita di scuola | è gravissima

Una ragazza di 16 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in viale Marconi, a Cagliari. L’incidente è avvenuto all’uscita di scuola e la giovane si trova in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la ragazza in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

La giovane stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell'autobus di viale Marconi, a Cagliari. Sotto shock le amiche Una ragazza di 16 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Marconi, a Cagliari. La giovane era appena uscita di scuola e stava raggiungendo la fermata dell'autobus quando è stata investita. La ragazza è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu. Le amiche che erano con lei sono sotto shock. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine. Le condizioni della 16enne sono gravissime.