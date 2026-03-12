Un cittadino nigeriano di 41 anni è stato espulso dal territorio nazionale dalla Polizia di Stato dopo che l’autorità giudiziaria ha disposto il provvedimento. La decisione è stata eseguita al termine di una procedura ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla sua condizione o sulle motivazioni specifiche. L’uomo era stato condannato per traffico di esseri umani.

Tarantini Time Quotidiano Un cittadino nigeriano di 41 anni è stato espulso dal territorio nazionale dalla Polizia di Stato al termine di un provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria. L’uomo stava scontando una condanna definitiva a 10 anni e 9 mesi di reclusione per gravi reati. L’operazione è stata eseguita dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Taranto che ha prelevato il detenuto dalla Casa Circondariale del capoluogo ionico e lo ha accompagnato nel Paese di origine, dove è stato preso in consegna dalle autorità locali. Secondo quanto emerso dalle attività investigative, il 41enne, nonostante fosse destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel 2016, era rimasto in Italia entrando a far parte di un’organizzazione criminale riconducibile alla mafia nigeriana. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Espulso dalla Polizia di Stato un 41enne nigeriano condannato per traffico di esseri umani

Articoli correlati

Traffico di esseri umani e sfruttamento sessuale di minore: le terribili accuse per due persone arrestate dalla Polizia a LatinaL’indagine parte dalla denuncia presentata alle forze dell’ordine da una giovane, attirata in Italia con promesse false, e poi costretta a...

Leggi anche: Caso Epstein, la polizia inglese pressa ex collaboratori e personale aeroportuale: vuole le prove del coinvolgimento di Andrea nel traffico di esseri umani

Approfondimenti e contenuti su Espulso dalla Polizia di Stato un...

Temi più discussi: Como, identificato in stazione mentre attendeva il treno, ma era stato espulso a febbraio. Arrestato dalla Polizia di Stato di Como. - Questura di Como | Polizia di Stato; Controlli della Polizia tra centro e stazione: espulso un cittadino straniero e droga sequestrata; Furto in un locale pubblico: 35enne espulso da cinque Comuni della Bassa Valle; Controlli in centro e alla stazione: droga sequestrata ed espulso straniero ritenuto pericoloso.

Taranto, espulso cittadino nigeriano condannato a oltre 10 anni per gravi reatiTaranto, eseguito decreto di espulsione nei confronti di un 41enne nigeriano condannato a 10 anni e 9 mesi per gravi reati. Rimpatriato nel Paese d’origine come misura alternativa alla detenzione. trmtv.it

Passeggiava in centro nonostante l’espulsione. Fermato dall’Esercito e arrestato dalla poliziaLa polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per aver violato le disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione, un 30enne marocchino; incensurato, irregolare sul territorio e senza ... espansionetv.it

Attenzione alle truffe tramite spoofing…! La Polizia di Stato invita tutti i cittadini a prestare massima attenzione alle truffe perpetrate da soggetti che si presentano come poliziotti e che chiedono danaro, bonifici o transazioni utilizzando numeri di telefono che co - facebook.com facebook

Arrestato dalla Polizia di Stato a Torino un cittadino straniero di 33 anni accusato di aver aggredito una giovane donna in zona Borgo Po. L’uomo l’ha afferrata con violenza mentre era seduta sugli scalini di una scuola, dopo averla spinta a terra. Le urla della x.com