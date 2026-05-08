trasporto pubblico nasce una nuova rete

L’Unione Valdera ha firmato un accordo per avviare una nuova rete di trasporto pubblico nella zona. L’obiettivo è migliorare i collegamenti tra le diverse località della Valdera, ampliando le corse e aggiornando il sistema di orari. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale, senza indicare dettagli sui soggetti coinvolti o sui tempi di attuazione. La modifica riguarda principalmente le aree più popolate della regione.

PONTEDERA Una nuova fase per la mobilità pubblica in Valdera. L’Unione Valdera ha sottoscritto nei giorni scorsi il contratto di servizio per la gestione della rete di trasporto pubblico locale su gomma che collegherà i comuni del territorio, con particolare attenzione anche alle aree periferiche e meno servite. Il servizio a pagamento sarà affidato al raggruppamento temporaneo di imprese Valdera Move RTI e sarà operativo dal 1 settembre 2026 fino al 31 ottobre 2032, per una durata complessiva di sei anni e due mesi. Il nuovo affidamento riguarda sia il trasporto urbano di Pontedera sia i collegamenti extraurbani tra i comuni della Valdera, prevista inoltre una concessione dedicata ai comuni esterni all’ Unione Valdera.🔗 Leggi su Lanazione.it

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TRAM TRAM QUOTIDIANO - Episodio 1

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