Atv cambia il trasporto serale con una nuova rete integrata a Scipione

Atv ha deciso di rinnovare il servizio serale a Verona, rispondendo alla richiesta di migliorare la mobilità notturna. La modifica deriva dall’esigenza di offrire collegamenti più frequenti e affidabili ai pendolari e ai giovani che usano i mezzi pubblici dopo il tramonto. La nuova rete integrata si estende in diverse zone della città, garantendo più corse e orari più flessibili. La riorganizzazione entrerà in vigore domani, 23 febbraio.

Da domani a Verona potenziati i collegamenti tra quartieri e centro con un'offerta più capillare ed efficiente attiva ogni giorno dalle 20.30 alle 24 insieme al servizio di bus a chiamata A partire da domani, 23 febbraio, la mobilità urbana di Verona cambierà nelle ore serali grazie a un potenziamento del servizio offerto da Atv. La rete delle linee notturne si espanderà del 50% e si integrerà con Scipione (il servizio di bus a chiamata). La nuova configurazione punta a garantire una maggiore capillarità raggiungendo quartieri precedentemente serviti in modo limitato e riducendo sensibilmente i tempi di attesa grazie a numerosi nodi di interscambio.