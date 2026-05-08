I sindacati dei trasporti hanno annunciato di aver formato un gruppo di avvocati per preparare una causa collettiva. La vertenza riguarda le ore di straordinario svolte in Atm, che sarebbero superiori ai limiti previsti dal contratto nazionale degli autoferrotranvieri. La decisione arriva dopo aver riscontrato questa situazione tra i dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico. La questione sarà affrontata legalmente attraverso questa iniziativa collettiva.

I sindacati dei trasporti hanno fatto sapere di aver costituito "un pool di legali per avviare una vertenza collettiva sulle ore di straordinario effettuate in Atm in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dal contratto nazionale degli autoferrotranvieri". Un’iniziativa che vede unite Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal, Ugl e Orsa. Un’iniziativa che prende in considerazione le ore di lavoro straordinario effettuate da tranvieri, conducenti di autobus e macchinisti dal 2002 al 2025, un arco di tempo decisamente esteso e durante il quale il tetto massimo previsto dal contratto nazionale è cambiato: fino al 2014 si poteva arrivare ad un massimo di 250 ore di straordinari all’anno, dal 2014 in si è saliti a 300 ore annue.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trasporti, verso la causa collettiva: "In Atm straordinari oltre i limiti". I sindacati ingaggiano gli avvocati

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