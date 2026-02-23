Controlli straordinari nelle discoteche chiuso locale a Casamassima | affluenza oltre i limiti

Le forze dell'ordine hanno chiuso un locale a Casamassima dopo aver riscontrato un'affluenza superiore ai limiti consentiti. Durante i controlli effettuati negli ultimi giorni, gli agenti hanno verificato che molti clienti avevano superato le capienze massime stabilite dalle normative di sicurezza. La decisione di chiudere il locale deriva dal mancato rispetto delle norme di prevenzione e tutela dei partecipanti. La situazione ha portato alla sospensione immediata delle attività del locale.

Nel corso degli eventi musicali e dj set, in sala vi sarebbero state oltre 200 persone, al di sopra della cifra consentita dall'autorizzazione in possesso Nel corso degli eventi musicali e dj set, in sala vi sarebbero state oltre 200 persone, limite al di sopra della quale sono richieste altre autorizzazioni, in particolare quelle relative agli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. I carabinieri hanno quindi disposto l'immediata sospensione di ogni attività all'interno dell'intera struttura.

