Incidenti sui tram confronto Atm-sindacati | La sicurezza è un investimento non negoziabile

Questa mattina a Milano si è svolto un incontro tra i rappresentanti di Atm e i sindacati per discutere degli incidenti avvenuti sui tram. Durante il confronto, è stato ribadito che la sicurezza rappresenta un aspetto prioritario e che deve essere considerato come un investimento imprescindibile. L'incontro è stato convocato per affrontare le problematiche emerse e trovare soluzioni immediate.

Milano, 12 marzo 2026 – Si è tenuto questa mattina nella sede di Atm il “confronto urgente” richiesto alle segreterie sindacali regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Ugl-Fna e Orsa tpl, con l'amministratore delegato Alberto Zorzan, per discutere quella che i sindacati hanno definito la “critica sequenza degli eventi occorsi sulla rete tranviaria cittadina” che ha visto coinvolte le linee 9, 12 e 15, con quattro incidenti ravvicinati nel giro di un paio di settimane, uno dei quali, il primo, costato la vita a due persone. Tram deragliato a Milano: il video delle telecamere interne (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo)... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidenti sui tram, confronto Atm-sindacati: “La sicurezza è un investimento non negoziabile” Articoli correlati Leggi anche: Terzo incidente in dieci giorni sui tram di Milano: cosa sta succedendo alla rete Atm Come funzionano i sistemi di sicurezza sui tramLa procura di Milano sta cercando di capire se l’incidente di venerdì sia stato causato anche da un guasto sul nuovo modello Sui tram di ultima... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Incidenti sui tram confronto Atm... Temi più discussi: Tram Milano, tre incidenti in dieci giorni: nessun collegamento accertato, i sindacati chiedono un confronto; La telecamera, la velocità e lo scambio: cosa sappiamo fino ad ora sull'incidente del tram; Milano, terzo deragliamento di tram in 10 giorni: tensioni su sicurezza e manutenzione; Milano, principio di incendio su un tram con i passeggeri a bordo in via Marco Bruto. Tram Milano, tre incidenti in dieci giorni: nessun collegamento accertato, i sindacati chiedono un confrontoDal deragliamento mortale della linea 9 al caso della linea 15 a Rozzano, passando per l’episodio della linea 12 vicino alla Stazione Centrale. Dinamiche diverse e nessun collegamento accertato, ma le ... affaritaliani.it Atm, l’alt dei sindacati per la serie nera dei tram: Ora serve un confrontoIl 15 è uscito dai binari a Rozzano, è il terzo incidente in dieci giorni su modelli dei mezzi diversi. La procura dispone accertamenti ... milano.repubblica.it A Milano nel 2004 si sono verificati 16.560 incidenti stradali. Nel 2024 invece se ne sono registrati 7.700. Meno della metà nell'arco di 10 anni, come ha messo in luce il comandante della Polizia Locale di Milano, Gianluca Mirabelli - facebook.com facebook Si ritiene che gli incidenti stradali uccidano fino a un terzo dei ricci nelle popolazioni locali. x.com