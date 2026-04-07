Trasporto pubblico 7 nuovi bus elettrici sulla linea Mb

Questa mattina in piazza Cavalli sono stati presentati sette nuovi autobus completamente elettrici destinati alla linea “Mb” del trasporto pubblico. Gli autobus, di colore verde, sono stati esposti davanti ai cittadini e sono pronti a entrare in servizio sulla linea interessata. La presentazione è avvenuta in presenza delle autorità locali e dei rappresentanti dell’azienda di trasporto.

Altri sette nuovi bus completamente elettrici sono stati inaugurati questa mattina in piazza Cavalli. Serviranno la linea più frequentata della città, la “Mb”. «Si aggiungono ai tre full electric dell’anno scorso», ha fatto notare il sindaco Katia Tarasconi, prima di tagliare il nastro. «Sono mezzi più silenziosi e meno inquinanti, acquistati con i fondi del Pnrr. Sono bus anche più confortevoli». Il sindaco ha voluto ringraziare gli autisti presenti: «il loro lavoro non è semplice, le problematiche he sui bus non sono banali». Presente anche Elisa Valeriani, presidente di Seta: «Bella giornata, l’impatto di questi mezzi è bassissimo, se non nullo». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Stazione di ricarica in via Mitolo, partiti i lavori: 40 posti per i bus elettrici del trasporto pubblicoL'opera, che nei mesi scorsi è stata al centro del dibattito cittadino per le proteste degli ambientalisti, risulterà strategica per l'attivazione... Roma investe 110 milioni per il trasporto green: in arrivo nuovi bus elettrici e a idrogenoRoma accelera sulla transizione ecologica del trasporto pubblico locale con una nuova convenzione da 110 milioni di euro destinata all’acquisto di... The SUPERLOOP SL11 Express Bus - Everything You Need to Know (+472 & N472) London Buses Explained Temi più discussi: Scioperi, manifestazioni e proteste in programma ad aprile: le date; Trasporto pubblico, 7 italiani su 10 lo ignorano. La sfida di Start Romagna: Serve un cambio culturale; In Italia anche spostarsi è ormai un lusso: la povertà dei trasporti colpisce oltre 7 milioni di persone; Povertà dei trasporti, 10 milioni di italiani vanno a piedi. Nuovi bus elettrici nella flotta del trasporto pubblico di PiacenzaSono stati presentati nella mattinata di martedì 7 aprile i nuovi bus elettrici che andranno a potenziare la flotta del trasporto pubblico locale della ... piacenzasera.it Trasporto pubblico a Ragusa Ibla: navette ogni giorno e nuovi prezziTrasporto pubblico a Ragusa Ibla: dal 3 aprile tornano le navette Hybus tutti i giorni. Scopri i nuovi orari, i costi dei biglietti e l abbonamento annuale ... quotidianodiragusa.it Nuovi autobus elettrici a Cagliari: Solaris Urbino da 18 metri in servizio sulla linea PF Dal 4 aprile prima corsa ufficiale verso il Poetto, più capacità, comfort e trasporto pubblico sostenibile - facebook.com facebook La nave a propulsione diesel-elettrica sarà utilizzata per il trasporto pubblico di linea svolto da Actv x.com