Caregiver in Campania due proposte di legge Consiglio regionale | D'Errico Lista Fico e Trapanese M5S
Il Consiglio regionale della Campania sta esaminando due proposte di legge rivolte ai caregiver. Le iniziative prevedono l’istituzione di un registro, l’introduzione di una card, servizi di supporto psicologico e l’erogazione di contributi economici. Le proposte sono state presentate da rappresentanti di diverse forze politiche e sono attualmente in fase di discussione nelle commissioni competenti.
Due proposte di legge sui caregiver al Consiglio regionale della Campania: registro, card, supporto psicologico e contributi. Firmatari Davide D'Errico e Luca Trapanese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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