Abruzzo accelera sui binari | arrivano due nuovi treni green

L’arrivo di due nuovi treni elettrici in Abruzzo è stato causato dall’esigenza di migliorare la mobilità regionale e ridurre l’impatto ambientale. Questi convogli di ultima generazione, più silenziosi e meno energivori, entrano in funzione sulle linee principali, offrendo maggiore comfort ai passeggeri. La Regione ha investito in tecnologia sostenibile per aggiornare la flotta e promuovere un trasporto più efficiente. La scelta di questi treni rappresenta un passo deciso verso un sistema più verde.

Pescara - Svelati a Pescara i convogli elettrici di ultima generazione che rinnovano la flotta regionale, puntando su sostenibilità, comfort, intermodalità e riduzione dei consumi energetici Due nuovi treni elettrici monopiano entrano ufficialmente in servizio sulle linee abruzzesi, rafforzando il percorso di ammodernamento avviato da Trenitalia in collaborazione con la Regione Abruzzo. La presentazione si è svolta alla stazione di Pescara alla presenza dell'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, e delle istituzioni locali. L'arrivo dei convogli completa una fornitura di undici mezzi di ultima generazione destinati al territorio regionale.