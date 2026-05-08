Tragico incidente tra un' auto e un camion 36enne muore dopo 17 giorni

Da ilpescara.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 36 anni è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 21 aprile sulla strada statale 690 tra Avezzano e Sora, nel territorio di Balsorano. L’incidente ha coinvolto un’auto e un camion e si è verificato nel pomeriggio. Dopo 17 giorni di ospedale, il suo stato si è aggravato e non c’è stato nulla da fare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non ce l'ha fatta il 36enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto lo scorso 21 aprile, sulla strada statale 690 Avezzano-Sora, nel territorio comunale di Balsorano.L'uomo, di Scafati, in provincia di Salerno, riporta l'Ansa, è morto dopo oltre due settimane.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Incidente mortale camion Marcianise ss 87

Video Incidente mortale camion Marcianise ss 87

Notizie correlate

Leggi anche: Sangue in autostrada: tragico incidente tra un'auto e un camion, muore una donna

Leggi anche: Incidente tragico sull’Aurelia: Capalbio, muore nello scontro. Coinvolti camion e auto

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tragico incidente stradale nella notte: muore ragazza di 25 anni, grave la sorella; Genova, motociclista muore travolto da un'auto dopo caduta n A12; Drammatico incidente nel Milanese, scontro tra una moto e una bici: un morto e un ferito grave; Tragico incidente a Orte: muore 70enne nello scontro tra auto e furgone.

tragico incidente tra unSchianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio. Il sindaco: «Strada pericolosa» - Foto e videoTragico incidente nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, lungo la provinciale 91: un giovane ciclista, di soli 19 anni, è morto dopo uno scontro con una Bmw. Inutili i soccorsi intervenu ... ecodibergamo.it

tragico incidente tra unGiovane mamma morta in un incidente: era al primo giorno del suo nuovo lavoroMaddalena Sangermano, 29enne residente a Mairano di Casaletto Lodigiano, ha perso il controllo della sua Fiat Punto. È stata aperta una raccolta fondi per aiutare il compagno e i due figli piccoli ... today.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.