Tragico incidente tra un' auto e un camion 36enne muore dopo 17 giorni
Un uomo di 36 anni è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 21 aprile sulla strada statale 690 tra Avezzano e Sora, nel territorio di Balsorano. L’incidente ha coinvolto un’auto e un camion e si è verificato nel pomeriggio. Dopo 17 giorni di ospedale, il suo stato si è aggravato e non c’è stato nulla da fare.
Non ce l'ha fatta il 36enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto lo scorso 21 aprile, sulla strada statale 690 Avezzano-Sora, nel territorio comunale di Balsorano.L'uomo, di Scafati, in provincia di Salerno, riporta l'Ansa, è morto dopo oltre due settimane.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Incidente mortale camion Marcianise ss 87
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