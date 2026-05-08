Tragico incidente tra un' auto e un camion 36enne muore dopo 17 giorni

Un uomo di 36 anni è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 21 aprile sulla strada statale 690 tra Avezzano e Sora, nel territorio di Balsorano. L’incidente ha coinvolto un’auto e un camion e si è verificato nel pomeriggio. Dopo 17 giorni di ospedale, il suo stato si è aggravato e non c’è stato nulla da fare.

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Non ce l'ha fatta il 36enne che era rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto lo scorso 21 aprile, sulla strada statale 690 Avezzano-Sora, nel territorio comunale di Balsorano.L'uomo, di Scafati, in provincia di Salerno, riporta l'Ansa, è morto dopo oltre due settimane.🔗 Leggi su Ilpescara.it Incidente mortale camion Marcianise ss 87 Notizie correlate Leggi anche: Sangue in autostrada: tragico incidente tra un'auto e un camion, muore una donna Leggi anche: Incidente tragico sull’Aurelia: Capalbio, muore nello scontro. Coinvolti camion e auto Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tragico incidente stradale nella notte: muore ragazza di 25 anni, grave la sorella; Genova, motociclista muore travolto da un'auto dopo caduta n A12; Drammatico incidente nel Milanese, scontro tra una moto e una bici: un morto e un ferito grave; Tragico incidente a Orte: muore 70enne nello scontro tra auto e furgone. Schianto tra un’auto e una bici, muore ciclista 19enne a Castelli Calepio. Il sindaco: «Strada pericolosa» - Foto e videoTragico incidente nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, lungo la provinciale 91: un giovane ciclista, di soli 19 anni, è morto dopo uno scontro con una Bmw. Inutili i soccorsi intervenu ... ecodibergamo.it Giovane mamma morta in un incidente: era al primo giorno del suo nuovo lavoroMaddalena Sangermano, 29enne residente a Mairano di Casaletto Lodigiano, ha perso il controllo della sua Fiat Punto. È stata aperta una raccolta fondi per aiutare il compagno e i due figli piccoli ... today.it Il tragico incidente è avvenuto lungo la strada che collega Lodi Vecchio a Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi. Maddalena Sangermano, giovane mamma di 29 anni, è morta giovedì mattina (7 maggio) mentre raggiungeva il suo nuovo posto di lavor - facebook.com facebook