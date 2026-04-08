Sangue in autostrada | tragico incidente tra un' auto e un camion muore una donna

Martedì sera, lungo l’A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, si è verificato un grave incidente tra un’auto e un camion. L’incidente ha provocato un bilancio tragico con la morte di una donna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la vittima. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Morte in autostrada. E’ pesantissimo il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 7 aprile lungo l’A13 Bologna-Padova, nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, all’altezza dell’abitato di Cassana. In uno scontro tra un’automobile e un camion, infatti, una donna di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Tragico incidente in città, scontro tra auto e furgone all'incrocio: muore una donna Leggi anche: Tragico incidente in autostrada: auto si schianta contro camion, un morto sul colpo. SCHIANTO IN AUTOSTRADA CONTRO UN CAMION, MUORE A 48 ANNI | 21/10/2025 Temi più discussi: Strade di sangue: muore calciatore 21enne, feriti 7 giovani. Chi è la vittima; Auto si schianta contro camion in panne in galleria nell'A14: muore una donna, tre feriti (tra cui un bimbo di 10 anni); Tragedia sulla Palermo-Mazara: si cappotta ed esce dalla sua auto ma muore travolto da un'altra vettura; Incidente mortale sull'A14 a San Severo, perde la vita un 69enne salentino. Strade di sangue: muore calciatore 21enne, feriti 7 giovani. Chi è la vittimaL’incidente in autostrada la sera di Pasqua all’altezza di Solarolo. Impatto senza scampo per il calciatore Francesco Pio Bassi ... msn.com Auto si schianta contro camion in panne in galleria nell'A14: muore una donna, tre feriti (tra cui un bimbo di 10 anni)ANCONA - Ancora sangue sull’Autostrada A14. Un tragico incidente si è verificato attorno alle 3.30 della notte nel tratto compreso tra ... msn.com Ancora sangue nella periferia orientale di Napoli. All’alba di oggi, nel quartiere di Ponticelli, un giovane di soli vent’anni, Fabio Ascione, è stato ucciso in un agguato a colpi di arma da fuoco. Il fatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino in via Carlo Miranda. Sec - facebook.com facebook In Toscana cani e gatti possono diventare donatori di sangue (e salvare altri animali): come iscriverli alla rete x.com