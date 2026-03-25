Un incidente mortale si è verificato sull’Aurelia, nel territorio di Capalbio. Un’auto e un camion sono stati coinvolti in un impatto violento, con l’automobilista che ha perso la vita nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vittima. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi di legge.

Capalbio, 25 marzo 2026 – Una nuova tragedia della strada sull’Aurelia. Una persona è morta nello scontro fra un camion e un’auto. Quest’ultima sarebbe finita sotto il mezzo pesante. E’ accaduto all’alba, nel territorio comunale di Capalbio, non lontano dal bivio per Capalbio Scalo. Uno schianto violentissimo e per la persona che era sull’auto non c’è stato niente da fare. L’allarme è stato immediato da parte di altri automobilisti di passaggio. Sono intervenuti le ambulanze del 118 e l’elicottero Pegaso. Ma ogni tentativo di salvare l’automobilista è stato inutile. L’Aurelia è rimasta a lungo bloccata, con le conseguenti code.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente tragico sull’Aurelia: Capalbio, muore nello scontro. Coinvolti camion e auto

Articoli correlati

Tragico incidente stradale, c'è un morto nello scontro tra auto e camionUn 55enne mentre era alla guida della sua Opel Corsa si è scontrato contro un camion con cisterna in via Argine all'incrocio con via Galileo Ferraris.

Leggi anche: Incidente stradale sulla Prenestina, donna muore nello scontro tra auto e camion Ama: strada chiusa

Una selezione di notizie su Incidente tragico

Discussioni sull' argomento Schianto nella notte sulla A12: muore un 35enne; Guard-rail letale | 8 imputati per la tragedia sull’Aurelia.

Incidente sull’Aurelia: padre e figlia di due anni trasportati in ospedaleIncidente sull'Aurelia nei pressi di Follonica, in provincia di Grosseto: auto esce di strada, feriti padre e figlia ... grossetonotizie.com

Schianto sull’Aurelia a Follonica, auto fuori strada con padre e figlia di due anniUn incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la SS1 Aurelia nel territorio di Follonica, in direzione sud all’altezza del chilometro 228+600. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco ... corrieredimaremma.it

Radio1 Rai. . Tragico #incidente stradale a #Napoli. Travolte ed uccise due donne mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Fermato il conducente dell'auto, 34 anni, senza patente, che procedeva a forte velocità. Arianna Di Giorgio #GR1 - facebook.com facebook