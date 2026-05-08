Una tragedia si è verificata a bordo della nave Hondius in Argentina, dove tre persone sono decedute a causa dell’hantavirus. Le autorità hanno confermato che il contagio si è diffuso tra i passeggeri, legato a un’attività che ha provocato il contatto con roditori infetti. Le indagini sono in corso per chiarire come si sia verificata la diffusione del virus tra i membri dell’equipaggio e i passeggeri.

? Punti chiave Come si è diffuso il contagio tra i passeggeri della nave?. Quale attività ha causato il contatto con i roditori infetti?. Perché questa variante virale permette il passaggio tra esseri umani?. Dove sono stati portati i passeggeri sospetti per l'isolamento?.? In Breve Contagio avvenuto durante birdwatching presso una discarica di Ushuaia tra il 27 marzo e il 1 aprile.. Oltre ai due deceduti, otto passeggeri risultano sospetti con tre evacuati verso Amsterdam.. Maria Van Kerkhove dell'OMS monitora il focolaio del ceppo virale andino.. Nessun cittadino italiano risulta coinvolto nelle indagini sanitarie argentine.. Tre persone sono morte a bordo della nave da crociera Hondius dopo un focolaio di hantavirus scaturito da un’escursione in una discarica ad Ushuaia, in Argentina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla nave Hondius: 3 morti per l’hantavirus in Argentina

3 Dead, 6 Infected. No One Can Leave: Hantavirus Outbreak On Cruise Ship.

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