Un bambino di sei anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio nel Bellunese, dopo essere stato investito da un muletto condotto dal padre. L'incidente si è verificato in un'area privata, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il bambino. Le autorità stanno ora accertando le cause dell’incidente.

AGI - Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio dopo essere stato schiacciato da un muletto condotto dal padre. L’ incidente è avvenuto intorno alle 18.30 nel piazzale di un’azienda in via Cavalieri, nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove ha sede un’attività di famiglia. L'incidente a Belluno . Immediato l’allarme, con l’intervento del Suem 118 anche con l’ elisoccorso atterrato nelle vicinanze. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i tecnici dello Spisal e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso il mezzo.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto nel Bellunese

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