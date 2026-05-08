Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto nel Bellunese
Un bambino di sei anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio nel Bellunese, dopo essere stato investito da un muletto condotto dal padre. L'incidente si è verificato in un'area privata, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il bambino. Le autorità stanno ora accertando le cause dell’incidente.
AGI - Un bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio dopo essere stato schiacciato da un muletto condotto dal padre. L’ incidente è avvenuto intorno alle 18.30 nel piazzale di un’azienda in via Cavalieri, nella zona industriale di Sedico (Belluno), dove ha sede un’attività di famiglia. L'incidente a Belluno . Immediato l’allarme, con l’intervento del Suem 118 anche con l’ elisoccorso atterrato nelle vicinanze. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i tecnici dello Spisal e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e rimosso il mezzo.🔗 Leggi su Agi.it
Rubio:ieri il papa,oggi la Meloni.Trump fra Iran e dazi.Garlasco:la procura ha chiuso le indagini
Notizie correlate
Bimbo di sei anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre nel BelluneseUn pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di sei anni è morto schiacciato da un...
Belluno, schiacciato da muletto, muore bimbo di 6 anniUn bambino di sei anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi schiacciato da un muletto, in un piazzale nella zona industriale di Sedico (Belluno),...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Caduta da un ramo all’altezza di un metro: Tribunale condanna la scuola per carente vigilanza su bimba di 6 anni; Bimba di Catanzaro, il Gaslini: Condizioni soddisfacenti, presto fuori dalla terapia intensiva; VIDEO | Tragedia Catanzaro, come sta la piccola sopravvissuta: Condizioni cliniche soddisfacenti; Bimbo morto a 6 mesi: aperta un’inchiesta.
Bimbo di 6 anni travolto e ucciso da un muletto nel piazzale dell’azienda di famiglia: alla guida c’era il papàUn bambino di sei anni è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto guidato dal padre. L’incidente è avvenuto venerdì pomeriggio, nel piazzale ... leggo.it
Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto nel BelluneseIl mezzo era guidato dal padre. L'incidente è avvenuto in un piazzale nella zona industriale di Sedico, dove si trova l'azienda ... tg24.sky.it
Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto dal padre facebook
Bimbo di 6 anni muore schiacciato da un muletto a Sedico. Soccorsi inutili, indagini di Polizia e Spisal. #Veneto #Belluno #Cronaca #Inevidenza x.com
Vacanza con un bimbo di 6 mesi in Spagna reddit