Tragedia sulla Statale 17 | muore il 34enne Luca Rovatti dopo lo scontro

Un incidente mortale si è verificato sabato 25 aprile sulla Statale 17, a Scoppito, coinvolgendo un'auto e causando la morte di un uomo di 34 anni. La vettura, secondo quanto riferito, ha avuto uno scontro frontale con un altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’automobilista. La Polizia stradale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

? Cosa sapere Luca Rovatti muore sabato 25 aprile dopo uno scontro frontale sulla Statale 17 a Scoppito.. Il conducente della Fiat Panda è iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.. Il sabato 25 aprile si è concluso con un bilancio tragico sulla Statale 17 nel territorio di Scoppito, dove Luca Rovatti, un operaio di 34 anni residente a Marino, ha perso la vita a seguito di un violento impatto frontale avvenuto poco prima di mezzogiorno. Il giovane, originario di Castel Gandolfo, era partito nelle prime ore del mattino insieme a un gruppo di amici per una gita fuori porta. La traiettoria della moto su cui viaggiava il trentaquattrenne si è intersecata con quella di una Fiat Panda guidata da un settantacinquenne del posto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia sulla Statale 17: muore il 34enne Luca Rovatti dopo lo scontro Notizie correlate Tragedia sulla 161: muore il ventitreenne dopo lo scontro con un’autoIl tragico destino di Alex Santangelo, ventitreenne residente a Bibiana, si è compiuto nelle ore notturne dopo il violento impatto avvenuto sulla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tragedia del 25 aprile sulla Statale 17: addio a Luca Rovatti, morto davanti agli amici; Incidente in Abruzzo, Luca Rovatti muore a 34 anni. Era partito da Marino con degli amici; Muore in moto davanti agli amici: Luca Rovatti aveva 34 anni; Luca Rovatti morto in moto in Abruzzo, lo schianto contro un'auto davanti agli amici: aveva 34 anni. Era di Roma. Chi era Luca Rovatti, il ragazzo di Marino morto in moto in Abruzzo? La tragedia, la perdita di controllo e i tentativi di soccorsoDoveva essere una giornata di festa, una classica uscita del 25 aprile, tra amici e passione per le due ruote. Si è invece trasformata in una tragedia improvvisa e devastante: Luca Rovatti, 33 anni, h ... alphabetcity.it Tragedia sulla Statale 17 a L’Aquila: muore in un frontale Luca Rovatti, 33enne di MarinoCRONACA – Tragedia sulle strade abruzzesi nel primo pomeriggio di oggi, 25 aprile. Un grave incidente stradale è costato la vita a Luca Rovatti, 33 anni, originario dei Castelli Romani. Il ... lanotiziaoggi.it Leggi la notizia : Una vita spezzata in un istante. Luca Rovatti, 34 anni, è morto in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto, davanti ai suoi amici. #SicurezzaStradale #IncidenteStradale #Tragedia x.com Leggi la notizia : Una vita spezzata in un istante. Luca Rovatti, 34 anni, è morto in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto, davanti ai suoi amici. https://www.lacronacadiroma.it/2026/04/la-tragedia-di-luca-un-incidente-che-fa-riflettere-su-si - facebook.com facebook