Traffico Roma del 05-03-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 5 marzo 2026, il traffico a Roma è intenso lungo entrambe le carreggiate del raccordo anulare, con i veicoli che si muovono lentamente. La situazione interessa anche altre strade principali della città, dove si registrano rallentamenti e code. Le autovetture occupano le corsie e si formano congestioni che coinvolgono diversi punti strategici del sistema viario romano.

Luceverde Roma intenso il traffico lungo le due carreggiate del raccordo anulare in particolare rallentamenti e code a tratti in interna dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina tra Casilina e Appia e poi in carreggiata esterna altezza Cassia tra la Roma Fiumicino la Pontina è tra Prenestina e Tiburtina lunghe code dovute sempre al traffico in esso sul percorso Urbano della A24 del raccordo la tangenziale est e quindi in entrata in città file che ritroviamo sulla tangenziale est e tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code da Labaro a via dei Due Ponti sulla via Salaria per una riduzione di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

