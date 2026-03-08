Traffico Lazio del 08-03-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 di domenica 8 marzo 2026, sulla Salaria a Roma, sono ancora in corso i lavori all'altezza dell'aeroporto. La circolazione sulla strada procede con alcune restrizioni. La situazione del traffico viene aggiornata regolarmente dal servizio di informazione stradale. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a pianificare eventuali deviazioni.

Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile la formazione di code Ricordiamo anche i lavori sulla Ardeatina tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si transita senso unico alternato è frequente la formazione di code di attesa nelle due direzioni in caso di traffico intenso ultimo giorno oggi alla fiera di Roma per il motodays 2026 manifestazione è dedicata interamente al mondo delle due ruote con esposizioni test ride incontri ricordiamo che per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

