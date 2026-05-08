Due cittadini veneti sono stati fermati nell'ambito di un'inchiesta sulla vendita e il traffico illecito di oro tra il Veneto e l'Austria. La Guardia di Finanza di Verona e Vicenza ha condotto le operazioni sotto la supervisione della Procura locale, portando alla scoperta di un'organizzazione coinvolta in attività illegali legate all'oro. L'indagine prosegue per approfondire eventuali altri soggetti e responsabilità.

Un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e l'Austria è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona e Vicenza, in un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica scaligera. L'operazione ha portato al fermo di due cittadini vicentini accusati di riciclaggio transnazionale e al sequestro di sei chilogrammi d'oro, denaro contante per oltre un milione di euro, beni immobili, autovetture e conti correnti per un valore complessivo di circa 1,3 milioni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Traffico e compravendita di oro tra Veneto e Austria: fermati due vicentini

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