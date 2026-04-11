Fatture false nel settore del mobile imbottito Sotto sequestro beni per 3 milioni di euro

La Guardia di finanza di Forlì ha condotto un'operazione contro il settore del mobile imbottito, che ha portato al sequestro di beni per circa 3 milioni di euro. L'indagine ha riguardato l’emissione di fatture false, con l’obiettivo di contrastare pratiche commerciali irregolari. L’intervento si è concluso con il sequestro di beni appartenenti a diverse persone coinvolte nel procedimento.

Blitz della Guardia di finanza di Forlì. Culminato col sequestro di beni per un valore di circa 3 milioni. Denunciate 63 persone, 61 per il reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e due – una persona fisica e una persona giuridica riferita ad un unico individuo – per l’utilizzo di fatture false, per circa 5 milioni. L’esito investigativo, sigillato da un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, dopo la richiesta firmata dalla procura, è il culmine di una lunghissima e complessa indagine delle fiamme gialle del comando provinciale di piazza Dante svolte nei confronti di imprese operanti nel settore del mobile imbottito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fatture false nel settore del mobile imbottito. Sotto sequestro beni per 3 milioni di euro Fatture false e finti crediti nel settore del mobile imbottito: sequestro da 3 milioni di euro a un'aziendaMaxi operazione della Guardia di Finanza di Forlì contro l’evasione fiscale nel distretto del mobile imbottito. Maxi frode nel settore della moda, oltre 27 milioni di euro in fatture false spediti in CinaPrato, 25 febbraio 2026 – Un meccanismo consolidato e ben organizzato, capace di generare oltre 27 milioni di euro in fatture per operazioni... Temi più discussi: Giro di fatture false nel mobile imbottito; Fatture false e società ‘cartiere’ con sedi anche a Cremona, sequestro da oltre un milione; Fatture false e finti crediti nel settore del mobile imbottito: sequestro da 3 milioni di euro a un'azienda; Fatture false per 10 milioni, Angelini: Un danno ai cittadini e alle imprese oneste. GdiF Forlì Cesena, mobile imbottito e fatture false: sequestrati 3 milioni di euroI finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni ... livingcesenatico.it Forlì, mobile imbottito e fatture false: sequestri per 3 milionii finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, al termine di indagini in materia di reati tributari, svolte nei confronti di imprese operanti ... corriereromagna.it MattinaLive. . Frodi IVA e fatture false: come difendersi dalle insidie delle frodi carosello! Per fare chiarezza su un tema tanto tecnico quanto attuale, ne parliamo con l’Avvocato Imma Marino, penalista esperta della materia - facebook.com facebook Giro di fatture false nel mobile imbottito: scoperte dalla Guardia di Finanza oltre 60 società fittizie create per generare indebiti risparmi d’imposta polimerica.it/articolo.aspi… x.com