Due cittadini vicentini sono stati fermati durante un’indagine che ha portato al sequestro di beni per circa 1,3 milioni di euro. Durante le operazioni sono stati trovati 660 mila euro in contanti nascosti in un’auto. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le indagini per chiarire i dettagli di una rete di traffico illecito di oro tra il Veneto e l’Austria. Sono stati avviati due fermi e sequestrati i beni associati alle attività illecite.

È di due cittadini vicentini fermati e beni per oltre 1,3 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza tra Verona e Vicenza. L’organizzazione criminale, secondo le accuse, era dedita al traffico illecito di oro tra il Veneto e l’Austria, con sofisticati sistemi per eludere i controlli e riciclare ingenti somme di denaro. Le indagini e la scoperta dell’organizzazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha avuto origine da un controllo effettuato dalla polizia stradale nel maggio 2025. In quell’occasione, un cittadino austriaco di origini turche è stato fermato a bordo di un’auto di grossa cilindrata, al cui interno sono stati rinvenuti oltre 660.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Traffico di oro tra Veneto e Austria, indagini al via dopo la scoperta di 660mila euro in un'auto: due fermi

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