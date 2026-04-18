Al palazzetto del foro boario l’appuntamento che coinvolge 100 ragazzi tra under 12 e under 16 il programma A Foiano il campionato di dodgeball l’evoluzione agonistica della palla prigioniera

A Foiano si terrà domani il campionato nazionale di dodgeball, uno sport di squadra che rappresenta l’evoluzione della tradizionale

FOIANO Tutto pronto a Foiano per l’appuntamento di domani con il campionato nazionale di dodgeball, sport di squadra, evoluzione agonistica della "palla prigioniera". Ad ospitare l’appuntamento la società di casa, l’ Oratorio Valdichiana che curerà l’evento al palazzetto del Foro Boario di Foiano. Un appuntamento che interesserà almeno 100 ragazzi tra under 12 e under 16. Foiano schiererà per l‘occasione la propria formazione, il San Martino Dodgeball, nato tre anni fa dall’iniziativa della parrocchia Collegiata che ha raccolto l’esigenza di praticare sport dei ragazzi. Una esperienza che ha permesso di prendere parte alla Coppa Toscana Csi nel 2024 e nel 2025 arrivando oggi a contare oltre 40 tesserati e due formazioni partecipanti ai campionati nazionali Figest.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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