Nella mattina del 8 maggio 2026 a Firenze si è svolto il giuramento dei Carabinieri, con un momento speciale durante il quale un padre ha consegnato l’alamaro alla figlia. La cerimonia si è tenuta in piedi, con i partecipanti disposti uno di fronte all’altro. La donna, visibilmente emozionata, ha cercato di trattenere le lacrime mentre ascoltava le parole di giuramento.

Firenze, 8 maggio 2026 – In piedi uno davanti all'altra. Lei è immobile, cerca invano di trattenere lacrime ed emozioni. Lui si infila la mano sinistra nella tasca anteriore della giacca. Tira fuori l'alamaro, simbolo distintivo per eccellenza dell'Arma, si avvicina orgoglioso e lo fissa sotto la spalla sinistra dell’uniforme della figlia. Un sorriso spontaneo sul volto di lei. Si emoziona. Il padre rimane composto, si infila un guanto nella mano sinistra, poi la destra. I due si scambiano alcune parole. La figlia emozionata lascia lievemente andare il braccio destro che sorregge il fucile. Pochi centimetri. Quanto basta perché il padre le si avvicini al braccio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra sguardi, sorrisi e lacrime: giuramento dei Carabinieri, il padre consegna l’alamaro alla figlia

Federica Brignone e il giuramento come maresciallo dei Carabinieri

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