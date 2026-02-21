Padre Tortorella che ha accompagnato i genitori di Domenico fino alla fine | È morto tra le lacrime dei genitori È una triste storia una storia brutta
Padre Tortorella ha assistito i genitori di Domenico fino all’ultimo respiro, un momento che ha segnato profondamente tutti. Domenico è deceduto in ospedale, circondato dall’affetto di familiari e medici, in un clima di grande dolore. La scena si è svolta tra lacrime e silenzio, lasciando un ricordo difficile da dimenticare. La vicenda ha colpito profondamente chi era presente, rendendo evidente la drammaticità di quel momento.
«È morto tra le lacrime dei genitori, dei padrini di battesimo e dei medici che gli erano accanto. È stato un momento molto duro». Queste le parole all'agenzia Sir di Alfredo Tortorella, cappellano dell'ospedale Monaldi di Napoli, ha accompagnato la famiglia del piccolo Domenico fino all'ultimo respiro. «Stamattina – racconta il cappellano al Sir – ero con la mamma del bambino dalle 7.45, al suo capezzale, perché nella notte mi era giunto il sentore che si fosse aggravato. Ho avvisato l'arcivescovo Battaglia, il quale ha procrastinato i suoi appuntamenti per venire. Nel giro di mezz'ora è arrivato dalla curia.
La mamma di Domenico in lacrime: “Se n’è andato, con lui fino alla fine”La mamma di Domenico si è lasciata andare alle lacrime confessando: “Se n’è andato, con lui fino alla fine”.
Domenico, il racconto del cappellano: È morto tra le lacrime dei genitoriIl cappellano del Monaldi racconta le ultime ore del piccolo Domenico: È morto tra le lacrime dei genitori. Le parole sulla madre e sull'accanimento terapeutico.
Morte del piccolo Domenico: p. Tortorella (cappellano Monaldi), la testimonianza di questa madre è già un seme di speranzaÈ morto tra le lacrime dei genitori, dei padrini di battesimo e dei medici che gli erano accanto. È stato un momento molto duro. Padre Alfredo Tortorella, cappellano dell'ospedale Monaldi di Napoli, ...
