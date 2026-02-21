Padre Tortorella che ha accompagnato i genitori di Domenico fino alla fine | È morto tra le lacrime dei genitori È una triste storia una storia brutta

Padre Tortorella ha assistito i genitori di Domenico fino all’ultimo respiro, un momento che ha segnato profondamente tutti. Domenico è deceduto in ospedale, circondato dall’affetto di familiari e medici, in un clima di grande dolore. La scena si è svolta tra lacrime e silenzio, lasciando un ricordo difficile da dimenticare. La vicenda ha colpito profondamente chi era presente, rendendo evidente la drammaticità di quel momento.

«È morto tra le lacrime dei genitori, dei padrini di battesimo e dei medici che gli erano accanto. È stato un momento molto duro». Queste le parole all’agenzia Sir di Alfredo Tortorella, cappellano dell’ospedale Monaldi di Napoli, ha accompagnato la famiglia del piccolo Domenico fino all’ultimo respiro. «Stamattina – racconta il cappellano al Sir – ero con la mamma del bambino dalle 7.45, al suo capezzale, perché nella notte mi era giunto il sentore che si fosse aggravato. Ho avvisato l’arcivescovo Battaglia, il quale ha procrastinato i suoi appuntamenti per venire. Nel giro di mezz’ora è arrivato dalla curia.🔗 Leggi su Open.online

La mamma di Domenico in lacrime: “Se n’è andato, con lui fino alla fine”La mamma di Domenico si è lasciata andare alle lacrime confessando: “Se n’è andato, con lui fino alla fine”.

La mamma di Valentino Rossi sulla faida col padre: “Una storia molto brutta da quando c’è quella donna”Stefania Palma, madre di Valentino Rossi e prima moglie di Graziano Rossi, commenta la recente escalation nella disputa tra le due famiglie.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.