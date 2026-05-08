Firenze Scuola Marescialli | Mattarella consegna alamaro al primo classificato del corso dopo il giuramento

A Firenze, presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei carabinieri, si è svolta una cerimonia di giuramento e consegna degli alamari agli allievi del 15° corso triennale. Il presidente della Repubblica ha partecipato all'evento e ha consegnato personalmente l’alamaro al primo classificato del corso. La cerimonia ha visto la presenza di ufficiali e allievi, con il giuramento pronunciato dagli studenti.

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FIRENZE – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, alla Scuola Marescialli e Brigadieri dei carabinieri, a Firenze, alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15o corso triennale. Mattarella ha conferito l’alamaro all’allievo primo classificato. All’arrivo di Mattarella, la fanfara dei carabinieri ha suonato l’inno di Mameli. Sono stati 400 gli allievi a prestare giuramento, circa 1.500 invece gli spettatori che hanno accolto il Presidente della Repubblica conun lungo applauso. CROSETTO – “La sua presenza resterà impressa nella memoria delle allieve e degli allievi che oggi giurano fedeltà alla Repubblica, un giorno che segna formalmente l’inizio del loro cammino”.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, Scuola Marescialli: Mattarella consegna alamaro al primo classificato del corso dopo il giuramento Notizie correlate Firenze, Scuola militare aeronautica Douhet: giuramento degli allievi del corso Astro II. Con il sorvolo delle “Frecce tricolori”FIRENZE – Cerimonia, a Firenze, per il giuramento dei 33 allievi del primo corso della scuola militareaeronautica ‘Giulio Douhet’ denominato Astro II. Sergio Mattarella a Firenze. Dal giuramento dei Carabinieri fino a S. Miniato al Monte. La visita del Capo dello StatoFirenze, 8 maggio 2026 – A poco più di una settimana dalla sua visita negli stabilimenti della Piaggio a Pontedera, il presidente della Repubblica... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mattarella a Firenze al giuramento degli allievi marescialli dei Carabinieri; Tramvia: via libera di Enac al progetto definitivo Peretola-Sesto Fiorentino; Il presidente Mattarella a Firenze per il giuramento degli allievi della Scuola marescialli dei Carabinieri; Commenti su: Il presidente Mattarella a Firenze per il giuramento degli allievi della Scuola marescialli dei Carabinieri. Mattarella a Firenze per giuramento alla Scuola marescialli dei CarabinieriNuova visita oggi del capo dello Stato Sergio Mattarella a Firenze. Il presidente della Repubblica ha preso parte stamani alla cerimonia di giuramento del 15/o corso triennale alla Scuola marescialli ... ansa.it Mattarella a Firenze per giuramento allievi Scuola marescialli CarabinieriEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Firenze domani, venerdì 8 maggio, per partecipare alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15esimo corso triennale "Oreste Leonardi" della Scuola marescialli e brigadieri facebook Il presidente Repubblica Sergio Mattarella sarà a Firenze domani per partecipare alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15esimo corso triennale "Oreste Leonardi" della Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri bit.ly/mat x.com