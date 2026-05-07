Presidio Remigrazione e Madonna di San Luca nello stesso giorno | sabato 9 maggio ad alto rischio

Sabato 9 maggio a Bologna sono previste due manifestazioni che si svolgeranno nello stesso giorno e nello stesso orario, creando potenzialmente situazioni di tensione. Da un lato, un presidio a sostegno della remigrazione, dall’altro, l’arrivo della processione della Madonna di San Luca. La concomitanza di questi eventi ha suscitato reazioni da parte di alcuni gruppi politici, che hanno espresso il proprio dissenso riguardo allo svolgimento simultaneo.

Bologna, 7 aprile 2026 – Fratelli d'Italia esprime tutto il proprio scontento per il trasferimento in piazza della Pace della manifestazione pro- Remigrazione prevista sabato a Bologna in contemporanea con la discesa in città della Madonna di San Luca. A favore della manifestazione. Si schiera con le ragioni dei promotori Francesco Sassone, coordinatore cittadino del partito. "Chi manifesta pacificamente non può essere penalizzato per il timore delle contestazioni violente dei collettivi. Bologna non può diventare una città dove la sinistra decide chi può parlare e dove", afferma Sassone. "È grave ed inaccettabile che si arrivi a modificare luogo e modalità di una manifestazione non per responsabilità degli organizzatori bensì per il timore delle contestazioni di chi vorrebbe impedirne lo svolgimento".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presidio Remigrazione e Madonna di San Luca nello stesso giorno: sabato 9 maggio ad alto rischio Notizie correlate Leggi anche: San Felice a Cancello: tragedia nei boschi, due cercatori di asparagi stroncati da malore nello stesso giorno Remigrazione, Prato ad alto tensione: tre cortei e città blindataPrato, 7 marzo 2026 – Centro blindato oggi a Prato per le tre manifestazioni che si svolgeranno in contemporanea in tre piazze strategiche della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Remigrazione a Bologna: il raduno spostato dal centro a piazza della Pace (zona stadio); Corteo remigrazione, è scontro. I patrioti: No a piazza della Pace. La sinistra: Uno sfregio; Scritte d’odio in moschea, Lafram: Poca solidarietà. Sabato corteo per la remigrazione; Presidio di Remigrazione Sarà in piazza della Pace Bignami contro il ’trasloco’. Presidio Remigrazione e Madonna di San Luca nello stesso giorno: sabato 9 maggio ad alto rischioMentre Sassone (FdI) protesta per lo spostamento dell’evento previsto in piazza Galvani e traslocato in piazza della Pace, Madrid (assessora Sicurezza) e Cipriani (presidente Porto-Saragozza) fanno no ... ilrestodelcarlino.it Presidio di Remigrazione . Sarà in piazza della Pace. Bignami contro il ’trasloco’Scelta la location per il banchetto del comitato, spostato in zona stadio. I promotori: Questa è censura. Il capogruppo di FdI: Premiati i prepotenti. ilrestodelcarlino.it Un altro tentativo di manifestazione razzista. Insulto alla città. Da "Bologna Today" del 4 maggio 2026 Presidio del comitato Remigrazione confermato, possibile cambio sede Attesa la decisione da parte della Prefettura che vuole evitare tensioni. Il gruppo: “Pe - facebook.com facebook Presidio del comitato Remigrazione confermato, possibile cambio sede x.com