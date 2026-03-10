Venerdì sera e domenica pomeriggio tornano gli appuntamenti a Rubano con I concerti dell’assunta 2026 il 13 e 15 marzo 2026

Venerdì sera e domenica pomeriggio si terranno a Rubano due concerti della rassegna “I concerti dell’assunta 2026” il 13 e 15 marzo. L’evento prevede esibizioni di musicisti del Conservatorio “Cesare Pollini” presso l’Auditorium dell’Assunta. La manifestazione, ormai tradizionale, si svolge nell’ex chiesa centrale del paese e coinvolge i maestri dell’istituto musicale.

Venerdì 13 marzo, alle ore 20.45, “I Concerti dell’Assunta” ospitano “Riflessi sonori”, con Myriam Dal Don, violino, e Aldo Orvieto, pianoforte, un programma con musiche di O. Respighi (Sonata in Si minore per violino e pianoforte P 110) e S. Prokofiev (Sonata n. 2 in Re maggiore per violino e pianoforte op. 94 bis). Violino e pianoforte, simboli per eccellenza della tradizione classica, sia in senso timbrico che iconografico, intessono dialoghi che incarnano letterature musicali anche distanti fra loro: il linguaggio è quello delle note e di suoni a noi famigliari, ma i mondi espressivi evocati sembrano quasi appartenere a sistemi indipendenti, reciprocamente estranei. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

