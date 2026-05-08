Tour la Firenze degli Speziali | tra antiche farmacie medici e ciarlatani

Da firenzetoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Passeggeremo tra le strade della Firenze medievale alla scoperta di un mondo fatto di profumi, rimedi segreti e antiche conoscenze. Visiteremo una profumeria artigianale ospitata in uno splendido palazzo rinascimentale e attraverseremo il quartiere delle botteghe dove un tempo si preparavano.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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